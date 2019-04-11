В воскресенье, 5 мая, в России вступило в сило постановление правительства об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи.

Согласно новым правилам, при регистрации пользователя администрация мессенджера обязана направить о нем запрос оператору, а тот, в свою очередь, должен предоставить ответ в течение 20 минут, сообщают РИА Новости.

Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию, после чего получит уникальный номер. Его внесут в специальный реестр оператора с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент. Если абонент решит расторгнуть договор, оператор должен в течение суток сообщить мессенджеру об этом. Тот, в свою очередь, обязан провести повторную идентификацию пользователя, а если этого сделать не удастся — деавторизовать его.

Вероятнее всего, после вступления постановления в силу для пользователей ничего не изменится, так как большая часть мессенджеров и так проверяют номера своих пользователей в процессе авторизации. Теперь главное изменение заключается в том, что мессенджеру предстоит взаимодействовать напрямую с операторами, а не просто просить пользователей ввести в приложении код из СМС.

Отмечается, что новые правила не коснуться уже зарегистрированным пользователям мессенджеров, если информация, которую сервис от них уже получил, и данные, имеющиеся у оператора, окажутся идентичными.

За отказ работать по новым нормам мессенджеру может грозить штраф до миллиона рублей, а также блокировка на территории России.