Фрегат Черноморского флота оккупантов провел учения ПВО в Средиземном море
|16:25 06.05.2019
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|Крым
Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович» провели тренировку по прикрытию пункта базирования от массированного ракетного авиаудара условного противника в акватории Средиземного моря.
Об этом сегодня сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
В сообщении сказано, что по замыслу учения, авиация условного противника при подлёте к пункту базирования кораблей в дальней морской зоне произвела запуск крылатых ракет. В ходе тренировки расчёты боевых информационных постов обнаружили и классифицировали имитированные цели, а расчёты ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожили.
Также в ходе тренировки совместно с дежурной сменой центра управления флота была проверена организация связи на запасных и резервных частотах.
Фрегат «Адмирал Григорович» находится в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с апреля 2019 года.
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