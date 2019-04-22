Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович» провели тренировку по прикрытию пункта базирования от массированного ракетного авиаудара условного противника в акватории Средиземного моря.

Об этом сегодня сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В сообщении сказано, что по замыслу учения, авиация условного противника при подлёте к пункту базирования кораблей в дальней морской зоне произвела запуск крылатых ракет. В ходе тренировки расчёты боевых информационных постов обнаружили и классифицировали имитированные цели, а расчёты ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожили.

Также в ходе тренировки совместно с дежурной сменой центра управления флота была проверена организация связи на запасных и резервных частотах.

Фрегат «Адмирал Григорович» находится в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с апреля 2019 года.