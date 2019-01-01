В Росии решили продлить срок эксплуатации флотским Ан-72

15:55 06.05.2019 0 комментариев Россия

Транспортники Ан-72 морской авиации ВМФ России встанут в 2019 году на техническое обслуживание. 

Трем самолетам продлят назначенный срок службы на два года, еще одному - на один год, сообщает FlotProm.

Все самолеты, которым планируется продлить срок службы, базируются на московском аэродроме Остафьево. Об этом стало известно из документов закупки, размещенной экспериментальным машиностроительным заводом им. В.М. Мясищева. 

Самолеты, которым планируется продлить срок службы, находятся в составе морской авиации от 28 до 32 лет. 

При этом сообщается, что генерал-майор авиации Александр Ахлюстин заявмл Mil.Press, что продление ресурса эксплуатации - "это правильно, если работы пройдут под должным контролем".

Помимо Военно-морского флота, Ан-72 эксплуатируют ВКС России, ФСБ России и войска Национальной гвардии. Ранее шесть бортов Ан-72 из Остафьево были отправлены на доработку для эксплуатации в Арктике. Основная задача модернизации – увеличение взлетной массы с 32 тонн до 34,8 тонн. 

В перспективе Ан-72 заменит перспективный военно-транспортный самолет Ил-276. Пока он находится только на этапе эскизного проектирования.



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