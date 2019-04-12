В Одессу зашел британский разведывательный корабль / Фото

13:55 06.05.2019 0 комментариев Украина

Сегодня, 6 марта, в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87.

 Около 10 часов утра он пришвартовался у 18 причала морвокзала, сообщает Думская.

Это уже второй визит разведчика в Одессу. Впервые он зашел к нам 19 декабря прошлого года и был первым кораблем НАТО, посетившим Украину после захвата украинских военных моряков страной-агрессором.

HMS Echo вошел в Черное море еще 20 апреля и, согласно договору о режиме черноморских проливов, должен покинуть его до 10 мая. С 21 по 25 апреля он гостил в румынской Констанце, а с 30 апреля по 3 мая - в грузинском Батуми. По предварительной информации, корабль простоит в Одессе до 9 мая.

«Эхо» считается гидрографическим и разведывательным судном. Принят на вооружение флота Ее величества в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека. Для долговременного нахождения в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек «Эрликон» и четырех крупнокалиберных пулеметов.

Фото: Думская



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