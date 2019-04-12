В Румынию в рамках ротации НАТО прибыли четыре итальянских истребителя
|14:55 06.05.2019
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|Румыния
Четыре истребителя Eurofighter Typhoon итальянских ВВС приземлились в пятницу на аэродроме 57-й военно-воздушной базы "Михаил Когэлничану" в Румынии (уезд Констанца) для участия в выполнении задач воздушной полиции НАТО.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передает ТАСС.
Итальянский отряд в составе примерно 130 военных (пилоты и технический персонал) вместе с самолетами Eurofighter Typhoon будет находиться в Румынии в течение предстоящих четырех месяцев для патрулирования воздушного пространства страны вместе с военными румынских ВВС и самолетами MiG-21 LanceR.
Отряд ВВС Италии прибыл в Румынию на основе регулярной четырехмесячной ротации. Военные летчики различных стран НАТО совместно с румынскими ВВС выполняют задачи по охране воздушного пространства страны. Ранее с такой же миссией в Румынии находились отряды Канады и Великобритании.
"Выполняемые совместно задачи воздушной полиции способствуют развитию способности реакции и сдерживания, а также укреплению взаимодействия между ВВС Румынии и Италии", - отмечается в сообщении Минобороны.
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