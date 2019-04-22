Дети погибших в Сирии российских наемников отдохнут в лагере “Артек” в оккупированном Крыму.

Об этом заявил депутат российской Госдумы Дмитрий Саблин, информирует ТАСС .

“Дети, которые приедут в “Артек” – это дети погибших военнослужащих Сирийской арабской армии и наших военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в мальчиков, в возрасте от 10 до 14 лет”, – отметил он.

Напомним, что из-за аннексии Крыма Россией Украина потеряла более двухсот учреждений детского отдыха и лечения. Известный детский лагерь “Артек” после аннексии Крыма переехал на материковую часть Украины. Он работает на базе санатория “Пуща-Озерная” под Киевом. Существуют также лагеря “Артек-Буковель” и “Артек-Трускавец”, но они являются частными.