Детей погибших в Сирии российских наемников отправили на отдых в оккупированный Крым
|14:25 06.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Дети погибших в Сирии российских наемников отдохнут в лагере “Артек” в оккупированном Крыму.
Об этом заявил депутат российской Госдумы Дмитрий Саблин, информирует ТАСС .
“Дети, которые приедут в “Артек” – это дети погибших военнослужащих Сирийской арабской армии и наших военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в мальчиков, в возрасте от 10 до 14 лет”, – отметил он.
Напомним, что из-за аннексии Крыма Россией Украина потеряла более двухсот учреждений детского отдыха и лечения. Известный детский лагерь “Артек” после аннексии Крыма переехал на материковую часть Украины. Он работает на базе санатория “Пуща-Озерная” под Киевом. Существуют также лагеря “Артек-Буковель” и “Артек-Трускавец”, но они являются частными.
Ещё на эту тему:
09:01 07.05.2019
У Севастополі "суд" почав розглядати справу про примусове внесення генплану в "парламент" міста
У Севастополі "суд" почав розглядати справу про примусове внесення генплану в "парламент" міста
18:21 03.05.2019
В окупованому Криму віднесло вітром повітряну кулю з дитиною / Відео
В окупованому Криму віднесло вітром повітряну кулю з дитиною / Відео
19:41 26.04.2019
Окупанти вжили заходів проти руйнування Керченського моста та доріг
Окупанти вжили заходів проти руйнування Керченського моста та доріг
18:41 26.04.2019
Оккупанты передумали покупать новый сейнер для экипажа "Норда"
Оккупанты передумали покупать новый сейнер для экипажа "Норда"
14:41 26.04.2019
В оккупированном Крыму разрушают исторические памятники и уничтожают природные достопримечательности / Фото
В оккупированном Крыму разрушают исторические памятники и уничтожают природные достопримечательности / Фото
11:41 26.04.2019
Оккупанты уничтожают песчаные пляжи на западе аннексированного Крыма
Оккупанты уничтожают песчаные пляжи на западе аннексированного Крыма
20:41 25.04.2019
В оккупированном Крыму посчитали, во сколько в этом году обойдутся пасхальные куличи
В оккупированном Крыму посчитали, во сколько в этом году обойдутся пасхальные куличи
20:21 25.04.2019
«Достижения» Ялтинского форума: «Золотой пляж» в Феодосии оккупанты застроят коттеджами
«Достижения» Ялтинского форума: «Золотой пляж» в Феодосии оккупанты застроят коттеджами
19:01 25.04.2019
Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму
Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму