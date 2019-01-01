"Техногенное нарушение" оставило без света сорок тысяч жителей оккупированного Крыма

15:25 06.05.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму Первомайский и Раздольненский районы утром 6 мая были обесточены из-за «технологического нарушения».

Об этом сообщает сайт Новости Крыма со ссылкой на предприятие «Крымэнерго».

Согласно сообщению, 6 мая в 06:47 «произошло технологическое нарушение на ПС 330 кВ Островская».

«В результате работы защит кратковременно частично прекращалось электроснабжение потребителей Первомайского и Раздольненского районов республики Крым суммарной мощностью 9 МВт (около 41 тысячи человек)», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время электроснабжение всех потребителей восстановлено. Причина технологического нарушения выясняется.



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