"Техногенное нарушение" оставило без света сорок тысяч жителей оккупированного Крыма
|15:25 06.05.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму Первомайский и Раздольненский районы утром 6 мая были обесточены из-за «технологического нарушения».
Об этом сообщает сайт Новости Крыма со ссылкой на предприятие «Крымэнерго».
Согласно сообщению, 6 мая в 06:47 «произошло технологическое нарушение на ПС 330 кВ Островская».
«В результате работы защит кратковременно частично прекращалось электроснабжение потребителей Первомайского и Раздольненского районов республики Крым суммарной мощностью 9 МВт (около 41 тысячи человек)», – говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время электроснабжение всех потребителей восстановлено. Причина технологического нарушения выясняется.
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