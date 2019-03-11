В оккупированном Крыму заявили о фактах незаконного использования средств при ремонте и реставрации объектов культурного наследия.

Речь идет о здании Симферопольского художественного музея, даче Стамболи в Феодосии, доме Шлее в Сакском районе, о повреждении древних курганов в Феодосии, Красноперекопском и Ленинском районах, братской могилы в Симферопольском районе, сообщают Новости Крыма со ссылкой на "прокуратуру" оккупированного Кріма.

По фактам выявленных на этих объектах нарушений возбуждено 9 уголовных дел.

В целом, в 2019 году в ходе прокурорских проверок состояния объектов культурного наследия на аннексированном полуострове выявлено более 1,6 тыс нарушений: незаконное размещение различного рода конструкции на фасадах (более 20 исторических зданий), незаконное проведение земляных и строительных работ в охранных зонах (более 50 случаев).

В оккупационном ведомстве сообщили, что "ввиду значимости вопроса сохранения памятников истории и культуры" в "прокуратуре" создадут межведомственную рабочую группу.