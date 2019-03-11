Оккупанты заявляют о фактах незаконного использования средств, выделенных на объекты культурного наследия
|13:25 06.05.2019
|0 комментариев
|Крым
В оккупированном Крыму заявили о фактах незаконного использования средств при ремонте и реставрации объектов культурного наследия.
Речь идет о здании Симферопольского художественного музея, даче Стамболи в Феодосии, доме Шлее в Сакском районе, о повреждении древних курганов в Феодосии, Красноперекопском и Ленинском районах, братской могилы в Симферопольском районе, сообщают Новости Крыма со ссылкой на "прокуратуру" оккупированного Кріма.
По фактам выявленных на этих объектах нарушений возбуждено 9 уголовных дел.
В целом, в 2019 году в ходе прокурорских проверок состояния объектов культурного наследия на аннексированном полуострове выявлено более 1,6 тыс нарушений: незаконное размещение различного рода конструкции на фасадах (более 20 исторических зданий), незаконное проведение земляных и строительных работ в охранных зонах (более 50 случаев).
В оккупационном ведомстве сообщили, что "ввиду значимости вопроса сохранения памятников истории и культуры" в "прокуратуре" создадут межведомственную рабочую группу.
Ещё на эту тему:
Україна чекає на моніторингову місію ЮНЕСКО, яка перевірить стан Ханського палацу в анексованому Криму
"Черные археологи" повредили древние курганы в оккупированном Крыму
Из ялтинского музея оккупанты увезли в Казань уникальный экспонат
Россия взялась за "реставрацию" крепости "Керчь"
Эрмитаж вывозит экспонаты из музеев оккупированного Крыма в Казань
Оккупанты заявляют о 10 тысячах артефактов, найденных при раскопках в Ханском дворце Бахчисарае
"Скіфське золото" буде представлено світовій громадськості
Представників кримських музеїв немає у суді за "скіфське золото"
Суд Амстердама сьогодні розгляне апеляцію щодо "скіфського золота"
Слушания по делу о скифском золоте назначили на март