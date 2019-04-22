Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров упевнений, що дані окупаційної "влади" Криму про рекордну кількість гостей на організованому ними святі Хидирлез перебільшені.

Про це він заявив "Крим.Реаліям", пише Укрінформ.

«Проведення Хидирлеза окупаційними властями перетворилося в останні роки в одну зі спроб показати масовість кримських татар хоча б на якихось заходах. В цьому році, як зазначають наші активісти, проведення Хидирлеза окупаційною владою, було найменшим з точки зору учасників. Як завжди, туди зганяли бюджетників», – зазначив Чубаров.

За словами глави Меджлісу, Хидирлез перетворився з масштабного всекримського свята в захід на території одного району.

«Це черговий пропагандистський захід, і в очах кримських татар він не відіграє тієї ролі, яку відігравав до окупації Криму Російською Федерацією. 55 тисяч – це перебільшено. Думаю, там йшлося про кілька тисяч людей. Організатори уникають фото і відео-матеріалів, які давали б такий огляд по всій території проведення Хидирлеза», – сказав Чубаров.

Озвучену в Криму інформацію про масовий приїзд на Хидирлез мусульман з Херсонської області Чубаров назвав «маячнею», вказавши на проведення заходів з нагоди кримськотатарського свята в Генічеському районі Херсонської області.

Раніше депутат Держдуми Росії з Криму Руслан Бальбек заявив, що кримськотатарське свято Хидирлез, організоване проросійської владою на півострові 4 травня, відвідали понад 55 тисяч осіб. Кількість гостей, які прибули на свято, Бальбек назвав рекордним.

На материковій частині України від 4 травня також пройшли святкування Хидирлеза, повідомляє медіа-центр «ИРС-Геническ». У парковій зоні в селі Щасливцеве на Арабатській стрілці організували концерт, конкурси, змагання з національної боротьби кримських татар – куреш. Гостей свята частували пловом.

Хидирлез – одне з найбільших свят у тюркських народів, святкування якого в XIX столітті тривало три дні. Відзначається 6 травня як день, в який пророки Хідр (аль-Хідр) і Ільяс (Ілля) зустрілися на землі. В обрядах простежуються риси стародавньої скотарської традиції.

Після анексії Криму представники Меджлісу кримськотатарського народу відмовилися брати участь у святкуваннях Хидирлезу на території півострова. Утриматися від таких святкувань вони також закликали і своїх співвітчизників в анексованому Росією Криму.