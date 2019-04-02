Прозахідного кандидата обрано президентом Північної Македонії

12:25 06.05.2019 0 комментариев Греция

Кандидат від Соціал-демократичної партії Стево Пендаровські здобув перемогу у другому турі виборів президента Північної Македонії. 

Як повідомляє сайт Державної виборчої комісії, за підсумками підрахунку 100% бюлетенів Пендаровські набрав 51,66% голосів, пише видання Гордон.

Представник блоку ВМРО-ДПМНЄ ("Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність") Гордана Сіляновська-Давкова здобула 44,73%. Ще 3,61% бюлетенів визнали недійсними.

Явка у другому турі, який відбувся 5 травня, становила 46,70%.

Як пише Associated Press, Сіляновська-Давкова визнала поразку, заявивши, що задоволена результатом.

Ще до оголошення офіційних підсумків виборів прибічники соціал-демократів зібралися на мітинг у Скоп'є. Пендаровські подякував співвітчизникам за підтримку, а його однопартієць, прем'єр-міністр Зоран Заєв, висловив упевненість, що країна продовжить "рух до прогресу" і доб'ється вступу в Європейський союз і НАТО.

Пендаровські підтримував перейменування країни та закінчення тривалого спору з Грецією щодо етноніму "Македонія". Його опонент говорила, що як юрист погоджується на нову назву держави – "Північна Македонія", але в побуті ніколи не стане вживати її.

Країна є парламентською республікою. Президент має переважно церемоніальні повноваження, однак має право накладати вето на законодавчі акти.

Для Північної Македонії це були перші президентські вибори з новою назвою країни і шості – з моменту здобуття незалежності від Югославії в 1990-ті роки.

12 лютого Македонія офіційно змінила назву на " Республіка Північна Македонія.

Спір щодо назви Македонії тривав приблизно 30 років. Греція блокувала євроінтеграційні устремління Македонії, протестуючи проти назви цієї держави, яку Афіни вважають грецьким етнонімом.

2 червня 2018 року прем'єр-міністри Македонії та Греції оголосили, що новою конституційною назвою Республіки Македонія стане "Північна Македонія".

19 жовтня парламент Македонії більшістю голосів підтримав зміни до конституції, які необхідні для перейменування країни.

11 січня 2019 року парламент затвердив новий текст конституції з поправками.

25 січня парламент Греції схвалив угоду про перейменування колишньої Югославської Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія.

6 лютого 29 послів країн – членів НАТО поставили підписи під протоколом про приєднання Македонії до Альянсу. 



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