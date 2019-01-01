В Грузии обговорили с представителями ЕБРР условия инвестиций в строительство порта Анаклиа
|12:00 06.05.2019
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|Грузия
Министр инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили 3 мая встретилась с представителями Европейского банка реконструкции и развития.
Темой встречи было возможное инвестирование банком средств в строительство глубоководного порта в грузинском черноморском поселке Анаклиа, сообщает Бизнес Грузия.
Стороны обсудили проблемы, связанные с проектом и договорились о проведении следующей встречи в конце мая.
Как известно, инвесторы, рассматривающие возможность вложения в строительство порта инвестиций на сотни миллионы долларов, выдвинули ряд условий, необходимых для этого. В частности, речь идет о документе, состоящем из 8 пунктов, по одному из которых стороны не могут прийти к общему мнению – инвесторы требуют гарантий наличия грузопотока порта, необходимого для рентабельности проекта.
В случае, если количество грузов окажется недостаточным, и порт будет убыточным, то, по мнению инвесторов, кредиты должно покрыть государство, после чего он станет владельцем порта.
Правительство Грузии не идет на выполнение этого условия, считая, что государство не обязано гарантировать прибыльность частного морского порта, и тем более выплачивать банкам сотни миллионов долларов в случае, если порт окажется провальным.
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