Баку, Анкара и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
|11:35 06.05.2019
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|Азербайджан
Анкара, Баку и Москва подпишут меморандум о взаимопонимании по развитию грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Как отметили в министерстве, подписание меморандума состоится сегодня в Анкаре между министерством транспорта и инфраструктуры Турции, российским ОАО "РЖД" и азербайджанским ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Отмечается, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.
БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.
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