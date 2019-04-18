Более 100 летчиков боевых вертолетов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) страны-агрессора завершили сбор по горной подготовке в учебном центре в Кабардино-Балкарии.

В течение месяца инструкторы проводили с летчиками теоретические занятия по ориентированию и основам действий в горной местности, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Особенностью обучения стала подготовка экипажей современных ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» к полетам в темное время суток с применением очков ночного видения.

В ходе сбора вертолетчики освоили навыки пилотирования при облете горных склонов, прохождении ущелий и преодолении перевалов на высотах от 1500 до 4000 м в светлое и темное время суток, в том числе в сложных метеоусловиях.

Особое внимание уделялось обучению летчиков уверенному ориентированию по приборам, а также приемам эффективной и точной стрельбы из штатного вооружения вертолетов в горной местности.

По результатам сбора летчики получили допуск к выполнению задач в условиях высокогорья и подтвердили свою летную квалификацию. В учебном сборе было задействовано около 10 вертолетов армейской авиации.