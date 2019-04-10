В Туреччині на суднобудівній верфі Sedef Tuzla Tersanesi спустили на воду універсальний десантний корабель L 400 Anadolu.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на ViraHaber.

Корабель став найбільшим в історії Туреччини військовим кораблем, що випередив крейсер Yavuz (Goeben), який був переданий від Німеччини у 1914-у році.



Контракт на будівництво корабля було підписано 7 травня 2015 року між компанією Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş та департаментом оборонної промисловості.

Він передбачає передачу до складу ВМС Туреччині L 400 Anadolu у 2021 році.

Вартість угоди не розголошується, але озвучується сума у 1,4 та 1,7 млрд доларів США.

Десантний корабель L 400 Anadolu будується за модернізованим проектом іспанської компанії Navantia, яка вже здала аналогічний корабель для Військово-морських сил Іспанії – Juan Carlos I.

Характеристики: Водотоннажність: 27 500 тонн

Довжина: 232 метрів

Ширина: 32 метрів

Осадка: 6,9 метрів

Швидкість: 21 вузлів

Екіпаж: 261 осіб, з них 30 офіцерів

Озброєння:

- 5 артилерійських установок калібром 25 мм

- 2 бойових модулі Phalanx CIWS

- ЗРК RAM

Авіагрупа: до 12 винищувачів F-35B та 12 гелікоптерів середнього розміру, або 8 типу CH-47F Chinook

Також він зможе розміщувати до 29 одиниць бойової техніки.

Фото, видео: ViraHaber