В Туреччині спустили на воду найбільший в історії країни десантний корабель “Anadolu” / Фото, відео
|10:45 06.05.2019
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|Турция
В Туреччині на суднобудівній верфі Sedef Tuzla Tersanesi спустили на воду універсальний десантний корабель L 400 Anadolu.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на ViraHaber.
Корабель став найбільшим в історії Туреччини військовим кораблем, що випередив крейсер Yavuz (Goeben), який був переданий від Німеччини у 1914-у році.
Контракт на будівництво корабля було підписано 7 травня 2015 року між компанією Sedef Gemi İnşaatı Sanayii A.Ş та департаментом оборонної промисловості.
Він передбачає передачу до складу ВМС Туреччині L 400 Anadolu у 2021 році.
Вартість угоди не розголошується, але озвучується сума у 1,4 та 1,7 млрд доларів США.
Десантний корабель L 400 Anadolu будується за модернізованим проектом іспанської компанії Navantia, яка вже здала аналогічний корабель для Військово-морських сил Іспанії – Juan Carlos I.
Характеристики: Водотоннажність: 27 500 тонн
Довжина: 232 метрів
Ширина: 32 метрів
Осадка: 6,9 метрів
Швидкість: 21 вузлів
Екіпаж: 261 осіб, з них 30 офіцерів
Озброєння:
- 5 артилерійських установок калібром 25 мм
- 2 бойових модулі Phalanx CIWS
- ЗРК RAM
Авіагрупа: до 12 винищувачів F-35B та 12 гелікоптерів середнього розміру, або 8 типу CH-47F Chinook
Також він зможе розміщувати до 29 одиниць бойової техніки.
Фото, видео: ViraHaber
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