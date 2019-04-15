Фінансовий результат Одеської філії (ОФ) ДП «Адміністрація морських портів України» у січні-березні 2019 року перевищив плановий показник на 64% і склав 159,8 млн грн.

Про це повідомили Порти України з посиланням на прес-службу адміністрації порту.

За інформацією служби економіки адміністрації порту, доходи перевищили планові показники на 16%, витрати склали 89%. На перевиконання дохідної частини вплинули зростання вантажоперевалки і збільшення доходів деякими підрозділами адміністрації порту (служба транспортування і супроводження вантажів, капітанія, МСЧ). До бюджетів різних рівнів перераховано 37,5 млн грн.

«Витрати вдалося скоротити за рахунок того, що за відсутності льодової кампанії адміністрація порту не залучала для проводки суден буксири льодового класу. Додаткові фактори, що вплинули на зниження витрат: скасування договору на надання охоронних послуг сторонньою організацією, а також економія споживання газу завдяки теплій зимі і зниження ціни за блакитне паливо, зниження на 25% використання електроенергії підрозділами адміністрації порту. Зниження споживання електрики вдалося домогтися завдяки скороченню на 56% витрат на освітленість території порту, за рахунок організації обліку і контролю на 45% зменшилося споживання електроенергії контролюючими органами, розташованими на території порту», ― зазначила прес-служба.

Згідно з даними головної диспетчерської порту, стивідорними компаніями, що працюють на території порту, оброблено 321 судно. При цьому постановку до причалів і виведення суден виконували чотири буксирні компанії. Крім того, на розгляді Одеської філії ДП «АМПУ» перебувають ще кілька пропозицій на надання буксирних послуг.

Повідомляється, що Одеський морський порт у січні-березні 2019 року збільшив вантажообіг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,1% ― до 6,219 млн тонн.