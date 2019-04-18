С начала года около 500 военнослужащих танковых и противотанковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии прошли обучение на современных компьютеризированных тренажерах.

Операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов ПТУР «Штурм-С» и экипажи танков Т-72Б3 отрабатывали профессиональные навыки в рамках программы боевой подготовки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальное боевое пространство, с учетом времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Тренажеры позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 разноразмерных мишеней - танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и др.

Для операторов ракетных комплексов на мониторах отображаются траектория полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также действующие на оператора помехи - засветка, звук, задымление и др.

Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, поддерживать с ними связь и моделировать обстановку.