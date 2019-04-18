Танкисты ЮВО в Абхазии прошли обучение на современных тренажерах
|10:01 06.05.2019
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|Абхазия
С начала года около 500 военнослужащих танковых и противотанковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии прошли обучение на современных компьютеризированных тренажерах.
Операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов ПТУР «Штурм-С» и экипажи танков Т-72Б3 отрабатывали профессиональные навыки в рамках программы боевой подготовки, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальное боевое пространство, с учетом времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.
Тренажеры позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 разноразмерных мишеней - танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и др.
Для операторов ракетных комплексов на мониторах отображаются траектория полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также действующие на оператора помехи - засветка, звук, задымление и др.
Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, поддерживать с ними связь и моделировать обстановку.
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