У Москві 5 травня активісти вийшли на одиничні пікети на підтримку засудженого українського режисера з анексованого Криму Олега Сенцова і з вимогою обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

Про це повідомив один із громадських активістів Костянтин Котов, пише Радіо Свобода.

Активісти вийшли до станції метро «Арбатська» з плакатами «Обмін всіх на всіх! Свободу Олегу!», «Ні – війні з Україною».

Після початку акції співробітники російської поліції підійшли до Костянтина Котову для перевірки документів.

«Вони перевірили у мене паспорт, переконалися, що я громадянин Росії. Хотіли ще реєстрацію, але я не показав. Довго сперечалися, я їх переконував, що реєстрацію перевіряти вони не мають права. Врешті-решт вони пішли», – розповів активіст.

1 травня в Москві активісти російської ініціативи «Стратегія-18» провели низку одиничних пікетів з вимогою звільнити громадян України, яких із політичних мотивів утримують у Росії й анексованому нею Криму, зокрема, українських військових, які були захоплені ФСБ біля берегів Криму в листопаді 2018 року, Олега Сенцова, кримчанина Володимира Балуха, кримськотатарських активістів.

За даними правозахисників, 80 громадян України позбавлені волі за політичними й релігійними мотивами на території Росії і окупованому нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити українців.

Фото: Радіо Свобода