МО Молдови: Для виведення російських військ з невизнаного Придністров'я потрібна єдина політика

09:15 06.05.2019 0 комментариев Молдова

Міністр оборони заявив, що політичні "гойдалки" в уряді Молдови не дозволяють говорити про цілеспрямовані зусилля по видаленню військ РФ з невизнаної республіки.

Для того, щоб змусити Росію повністю вивести свої війська з території Придністров'я, Молдова повинна проводити послідовну державну політику, заявив міністр оборони Єуджен Стурза, повідомляє "Укрінформ".

"На жаль, у нас зберігається традиційна гра: крок вперед, два кроки назад. Іншими словами, сьогодні одні політики виступають за виведення російських військ, а завтра, образно кажучи, змінюється влада, і інші вже політики стверджують, що хочуть дружити з Росією, виступаючи за збереження статус-кво російських військ у Придністров'ї. З цієї точки зору у нас повинен існувати єдиний державний проект, головна мета якого – повний і беззастережний вивід російських військ", – розповів Стурза.

Міністр додав, що лише при проведенні послідовної державної політики і скоординованого міжнародного тиску на РФ Москва виведе з невизнаної республіки свої війська.

Нагадаємо, 22 червня Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію, якою закликала Росію вивести війська з території Молдови. Російські військовослужбовці незаконно дислокуються на території так званої "Придністровської Молдавської Республіки". Резолюцію підтримали 64 держави, зокрема Україна.

Кишинів хоче домовитися з Києвом про виведення російських військ через коридор на території України. У Києві висловили готовність надати коридор для виведення російських військ з території Молдови. Своєю чергою віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін заявив про те, що Росія не піде на згортання "миротворчої місії" у Придністров'ї.

Придністров'я, де російськомовне населення становить більшість, проголосило незалежність від Молдови у 1990 році. Росія підтримує сепаратистський режим у регіоні, а присутність власних військ називає "миротворчою операцією". У той самий час міжнародне співтовариство визнає Придністров'я частиною Молдови.

На Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року Росія зобов'язалася вивести свої війська й озброєння з Придністров'я, проте зобов'язання так і не було виконано. 



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