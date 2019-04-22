Оккупанты сменят командующего Черноморским флотом - СМИ
|08:50 06.05.2019
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|Крым
В ближайшее время на Черноморском флоте страны-агрессора сменится командующий.
Об этом сообщает источник ForPost в военных кругах, пишут Примечания.
По его сведениям, нынешний командующий ЧФ Александр Моисеев может продолжить службу на Тихоокеанском флоте, а его возможный преемник уже находится в Севастополе. Предполагается, что официально о назначении нового командующего будет объявлено после 12 мая.
«Кадровое движение, ротация во флоте - это всегда хорошо, а сроки службы на конкретном месте могут быть разными», - отметил источник ForPost.
Вице-адмирал Александр Моисеев сменил в должности командующего Черноморским флотом страны-агрессора Александра Витко ровно год назад, 14 мая 2018 года. О кадровых переменах во флоте и имя его будущего начальника было известно задолго до официального назначения, и 9 мая Александр Моисеев вместе с действующим командующим Александром Витко уже принимал участие в праздничных торжествах, посвященных Дню Победы.
Командующий ЧФ Александр Моисеев. Фото: ForPost
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