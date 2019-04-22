В ближайшее время на Черноморском флоте страны-агрессора сменится командующий.

Об этом сообщает источник ForPost в военных кругах, пишут Примечания.

По его сведениям, нынешний командующий ЧФ Александр Моисеев может продолжить службу на Тихоокеанском флоте, а его возможный преемник уже находится в Севастополе. Предполагается, что официально о назначении нового командующего будет объявлено после 12 мая.

«Кадровое движение, ротация во флоте - это всегда хорошо, а сроки службы на конкретном месте могут быть разными», - отметил источник ForPost.

Вице-адмирал Александр Моисеев сменил в должности командующего Черноморским флотом страны-агрессора Александра Витко ровно год назад, 14 мая 2018 года. О кадровых переменах во флоте и имя его будущего начальника было известно задолго до официального назначения, и 9 мая Александр Моисеев вместе с действующим командующим Александром Витко уже принимал участие в праздничных торжествах, посвященных Дню Победы.

Командующий ЧФ Александр Моисеев. Фото: ForPost