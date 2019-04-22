Фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь с турецкой выставки

08:25 06.05.2019 0 комментариев Крым

Фрегат Черноморского флота страны-агрессора "Адмирал Эссен" проекта 11356 в субботу, 4 мая, вернулся в Севастополь. 

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает Flot.com

Корабль находился в Средиземном море с марта 2019 года, выполненяя поставленные задачи в дальней морской зоне. 

Также "Адмирал Эссен" представил российское кораблестроение на выставке оборонной промышленности IDEF 2019. Она проходила в Стамбуле и завершилась 3 мая. 

"Адмирал Эссен" – второй фрегат проекта 11356. Его заложили 8 июля 2011 года на судостроительном заводе "Янтарь", спустили на воду 7 ноября 2014 года и передали ВМФ России 7 июня 2016 года. 

Фрегаты проекта 11356 предназначены для дальних морских походов и ведения борьбы с кораблями и подлодками, а также отражения воздушных атак. Водоизмещение корабля – 4000 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. В состав вооружения входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности "Калибр-НК". На взлетно-посадочной площадке на корме базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.



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