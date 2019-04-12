Україна привітала нового Головнокомандувача об'єднаними силами НАТО
|19:41 03.05.2019
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|Украина
Україна привітала нового Головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі Тода Волтерса.
Відповідну заяву опубліковано на сторінці місії України при НАТО в Twitter, передає УНН.
"Україна рада вітати 19-го Головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі генерала Тода Волтерса після того, як він прийняв командування операціями союзників від генерала Кертіса Скапарротті на церемонії зміни командування, що відбулася сьогодні в штабі об'єднаних сил НАТО в Європі", - йдеться в повідомленні українських дипломатів.
Нагадаємо, сьогодні на урочистій церемонії в штабі об'єднаних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Тод Уолтерс змінив на посту генерала армії США Кертіса Скапарротті, ставши 19-м головнокомандувачем об'єднаними силами НАТО в Європі.
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