Україна привітала нового Головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі Тода Волтерса.

Відповідну заяву опубліковано на сторінці місії України при НАТО в Twitter, передає УНН.

"Україна рада вітати 19-го Головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі генерала Тода Волтерса після того, як він прийняв командування операціями союзників від генерала Кертіса Скапарротті на церемонії зміни командування, що відбулася сьогодні в штабі об'єднаних сил НАТО в Європі", - йдеться в повідомленні українських дипломатів.



Нагадаємо, сьогодні на урочистій церемонії в штабі об'єднаних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Тод Уолтерс змінив на посту генерала армії США Кертіса Скапарротті, ставши 19-м головнокомандувачем об'єднаними силами НАТО в Європі.