З нагоди заходів в Організації Об’єднаних Націй на відзначення Міжнародного дня свободи преси, українські дипломати нагадали про незаконне ув'язнення Романа Сущенка в РФ та придушення Росією свобод в окупованому Криму.

Таке повідомлення постійне представництво України при ООН розмістило у Twitter, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У той час коли спільнота ООН зібралася для відзначення Міжнародного дня свободи преси, Україна наполягає на звільненні Романа Сущенка, українського журналіста Укрінформу, якого Російська Федерація утримує за ґратами за сфабрикованими звинуваченнями", - йдеться у повідомленні.

Українські дипломати в ООН також додали до свого повідомлення хештеги #PressFreedom ("свобода преси") та #FreeSushchenko ("свободу Сущенку").

Вони наголосили, що найбільше занепокоєння нині викликає стан свободи слова в тимчасово окупованому Криму.

"Кримські журналісти та блогери, критичні до окупації, стикаються із загрозою переслідування та ув’язнення, а залякування незалежних ЗМІ та активістів посилюється", - наголосили українські дипломати.

В українській місії в ООН нагадали, що більш як 70 громадян України були затримані в окупованому Криму за політичними мотивами - "лише за підняття українського прапора над будинком, або за користування своїми культурними чи релігійними правами".

"Один з, мабуть, найганебніших випадків придушення російською окупаційною машиною незгодних, це ув’язнення режисера та письменника Олега Сенцова", - додали вони.

Нагадаємо, 3 квітня у світі відзначається Міжнародний день свободи преси, заснований ООН.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

7 листопада стало відомо, що Сущенка етапували до колонії № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).