Туреччина та Україна нині працюють над спільними проектами, зокрема у сфері кораблебудування.

Про це Укрінформу повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко за результатами участі в Міжнародній оборонній виставці "IDEF-2019".

"Виставка дуже насичена, тут представлено багато компаній, провідних і відомих, зокрема турецьких. Для нас є вже деякі проекти стосовно співробітництва у сфері реалізації з будівництва кораблів типу "корвет" та ракетних катерів", - повідомив Воронченко.

Він також розповів про зустріч з командувачем ВМС Турецької Республіки Аднаном Озбалом.

"Ми ще раз покроково пройшли всі питання міжнародного співробітництва між Військово-морськими силами Туреччини і України. Мене запевнили, що питання міжнародного співробітництва тільки будуть розширятися стосовно надання відповідної інформації, підготовки, безпеки в Чорноморському регіоні та участі в міжнародних навчаннях", - сказав командувач ВМС України.

Воронченко також уточнив питання щодо деяких перспективних проектів двосторонньої співпраці.

"Стосовно технічної співпраці, вже є проект, і впевнений, що найближчим часом ми складемо план кооперації, і він почне діяти. Бо турецька сторона також зацікавлена і в наших підприємствах, особливо щодо енергетичних установок на кораблях та іншому", - сказав він.

Як відомо, раніше заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив про те, що Україна може, взявши за приклад турецький досвід, зменшити зовнішню залежність вітчизняного оборонно-промислового комплексу.