Москва готова поддержать стремление Турции в развитии собственной оборонной промышленности

18:41 03.05.2019 0 комментариев Россия

Турция - привлекательный рынок для российского боевого самолета пятого поколения Су-57Э. Если Анкара проявит интерес к закупке этого самолета, мы готовы к сотрудничеству по этой теме.

Об этом в интервью агентству «Анадолу» сказал генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов. 

Он отметил, что российский боевой самолет пятого поколения обладает выдающимися характеристиками, и это дает возможность рассматривать в будущем экспортные перспективы.

Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 уже согласованы, сказал Чемезов.

Комментируя давление США на Анкару по вопросу закупки ЗРК С-400, гендиректор «Ростех», отметил, что Турция - первая страна НАТО, с которой был заключен контракт на поставку новейшей системы противовоздушной обороны.

«Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление, но, насколько мне известно, Анкара занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта. Тот факт, что Турция не поддается давлению со стороны своих партнеров по альянсу, демонстрирует независимость внешней политики турецкого правительства и президента», - сказал Чемезов.

По его словам, для российской стороны очень важно развитие партнерства с Турцией в области противовоздушной обороны. «Наши страны обладают необходимыми компетенциями для развития технологического сотрудничества в данной сфере. Поэтому мы только будем приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500», - глава «Ростех».

Он отметил, что в Москве также готовы поддержать стремления Турции в развитии собственной оборонной промышленности: «Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим. Остальное уже дело договоренностей, к которым придут стороны в ходе переговоров».

Чемезов отметил далее, что одним из потенциальных направлений успешного сотрудничества с Анкарой является вертолетостроение.



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