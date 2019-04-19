В окупованому Криму віднесло вітром повітряну кулю з дитиною / Відео
|18:21 03.05.2019
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|Крым
Сьогодні о 7:20 повітряна куля, що злетіла з майданчика в районі села Журавки, при першій посадці неподалік від підстанції впала на землю, в результаті чого кошик кулі перекинувся, і з нього випали 4 людини, при цьому одна дитина залишилася в кошику кулі.
Потоком вітру кулю підняло і вона почала віддалятися у бік Феодосійської затоки, повідомляє МНС окупантів, передає УНІАН.
В ході подальшого польоту повітряна куля почала знижуватися, а через деякий час опустилася у дворі приватного будинку в Феодосії.
На щастя дівчинка 2007 року народження – мешканка міста Самари - яка перебувала в кошику кулі, не постраждала.
Як уточнив РІА Новини глава прес-служби МНС по окупованому Криму Антон Охріменко, у повітряній кулі закінчився газ. Приземлення пройшло благополучно - дівчинка, яка є мешканкою Самари, не постраждала.
Нагадаємо, що з 1 по 5 травня у Феодосії проходить фестиваль повітроплавання «Кримська Весна», організатором якого виступає клуб повітроплавців «Повітряне Братерство».
Постановки аеростатів на прив'язі на міській набережній та на привокзальній площі 1 травня були скасовані через погодні умови. Сьогодні і завтра на горі Карагоз проходять показові польоти.
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