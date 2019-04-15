Мариупольский порт за шесть дней отправил семь судов с металлом
|18:01 03.05.2019
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|Украина
Мариупольский морской порт с 26 апреля по 1 мая 2019 года обработал девять судов.
Об этом сообщила пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП), передают Порты Украины.
«Семь из них после загрузки металлопродукцией мариупольских меткомбинатов (106,571 тыс. тонн) направились в Италию, Великобританию, Румынию, Бельгию и Турцию. Одно судно со шротом (3 тыс. тонн) взяло курс на Марокко, другое с подсолнечным маслом — на Италию», — указала пресс-служба.
Мариупольский морской порт с начала 2019 года по состоянию на 25 апреля перевалил 1,504 млн тонн грузов и обработал 127 судозаходов.
Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Единственным портовым оператором является ГП «ММТП».
Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году. Порт обработал 490 судов.
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