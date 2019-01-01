"Укртранснафта" оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в EUR1 млн

17:21 03.05.2019 0 комментариев Украина

АО "Укртранснафта" (УТН) по состоянию на 2 мая недополучила 29,2 млн грн (около EUR1 млн) выручки из-за приостановки с вечера 25 апреля транзита российской нефти в направлении Словакии, Чехии и Венгрии.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

"Ввиду сложившейся ситуации, а также учитывая необходимость выполнения российскими компаниями своих договорных обязательств, "Укртранснафта" рассчитывает, что невыполненные планы поставок нефти российских грузоотправителей будут наверстаны за счет увеличения объемов перекачки в последующие отчетные периоды до конца текущего года", - отметили в комментарии агентству.

В УТН уточнили, что нефть с повышенным содержанием хлора в процессе транспортировки не причиняет вреда трубопроводам компании, а отсутствие на сегодня прямого ущерба инфраструктуре делает неактуальным вопрос такой компенсации.

"Вместе с тем если при проведении технических работ, связанных с решением из сложившейся ситуации, "Укртранснафта" понесет какие-либо затраты нестандартного характера, компенсация таких затрат будет проведена заказчиком услуг в соответствии с действующими договорными условиями", - говорится в ответе на запрос.

По оценке компании, потенциальный объем транзитной нефти с измененными качественными характеристиками в трубопроводной системе и резервуарных парках украинского участка магистрального нефтепровода "Дружба" составляет порядка 500 тыс. тонн. В целом суммарная номинальная емкость резервуарных парков УТН, задействованных в транспортировке нефти, составляет 883 тыс. куб. м, из которых 257 тыс. куб. м - номинальная емкость резервуарных парков системы "Дружба" УТН.

В компании обращают внимание на то, что нештатная ситуация такого характера и масштаба произошла впервые за всю историю существования системы МН "Дружба". В связи с этим УТН уведомила о вынужденной остановке транзита нефти все уполномоченные организации и вышестоящие органы страны. Переговоры и консультации с причастными сторонами для выработки возможных путей выхода из сложившейся ситуации продолжаются.

"Все решения направлены на скорейшее возобновление бесперебойного транзита нефти по маршруту южной ветки нефтепровода "Дружба", исходя из задействованных и свободных мощностей каждого из участков системы, существующих договорных условий и обязательств между поставщиками, транспортными компаниями и конечными потребителями, требований нормативно-правовых документов, а также законодательных требований, включая таможенные нормы", - резюмировали в УТН.

Согласованный участниками процесса план действий предполагает выход системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на штатный режим работы к 20 мая 2019 года.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" вечером 19 апреля сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals в десятки раз превышало предельные значения по стандарту.

В связи с этим оба беларусских НПЗ - "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и "Нафтан" (Витебская обл.) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Минэнерго РФ подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Беларусь 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу 24 апреля, "Укртранснафта" – 25 апреля.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши, оценивается в 5 млн тонн.



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