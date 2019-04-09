Нафтогаз веде переговори про постачання газу в Україну з США і на цей раз "підійшов до цього питання дуже близько".

Про це сказав глава компанії Андрій Коболєв в інтерв'ю Голосу Америки, передає НВ.

"Ми ведемо перемовини з цього приводу, і я мушу сказати, що цього разу ми підійшли до цього питання дуже близько. Це ще не остаточне рішення, але зацікавленість з обох боків є. Я сподіваюся, що найближчим часом ця зацікавленість трансформується в конкретні потоки газу", - зазначив він.

Коболєв висловив надію, що "найближчим часом ця зацікавленість трансформується в конкретні потоки газу".

Він також заявив, що Росія хоче створити штучну газову кризу в Україні після завершення дії нинішнього контракту на транзит газу.

"Їх мета - створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з першого січня, як це було в дев'ятому році, тобто 10 років тому, і спробувати зробити кризу яка дозволить їм проштовхнути власний інтерес", - підкреслив Коболєв.

Нагадаємо, зараз Україна імпортує газ з Європи, зокрема зі Словаччини, Угорщини та Польщі.