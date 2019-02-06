Сжиженный природный газ из США может в перспективе играть возрастающую "стратегическую роль" в энергобалансе ЕС, если цены на него будут конкурентными.

Об этом заявил в четверг еврокомиссар Ариас Каньете. Он принимает участие в переговорах по СПГ в Брюсселе с участием министра энергетики США Рика Перри, сообщает Novinite.

"Учитывая нашу сильную зависимость от импорта, сжиженный природный газ из США, если цены на него будут конкурентоспособными, может играть все возрастающую и стратегическую роль в поставках газа в ЕС", - заявил еврокомиссар, пишет РИА Новости.

При этом, по словам Каньете, "природный газ останется важным компонентом энергетического баланса ЕС в ближайшем будущем по мере продвижения к более чистым источникам энергии".

В ЕК в четверг заявили, что импорт газа, по прогнозам, увеличится в ближайшие годы. Его внутреннее производство сокращается, а спрос, по прогнозам, останется на сопоставимом уровне.

С июля 2018 года совокупный импорт в ЕС сжиженного природного газа из США увеличился на 272%, достигнув 10,4 миллиарда кубометров. США стали третьим по величине поставщиком СПГ в Европу в 2019 году с долей 12,6%.

При этом Европа стала основным направлением для поставок американского СПГ в январе-феврале этого года.

США активно продвигают на европейский рынок свой СПГ, называя его альтернативой российским поставкам газа, в том числе в рамках проекта "Северный поток-2".