Представники українських громад Бельгії та українські дипломати у Всесвітній день свободи преси 3 травня провели в центрі Брюсселя акцію на підтримку незаконно засудженого в Росії кореспондента Укрінформу Романа Сущенка.

Про це повідомляє Посольство України в Королівстві Бельгія на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

«Свобода преси та право на вільне висловлення є основою будь-якого демократичного суспільства. У Всесвітній день свободи преси ми вимагаємо від Росії звільнити незаконно ув'язненого за політично мотивованими звинуваченнями українського журналіста Романа Сущенка, припинити політичні переслідування та гарантувати свободу висловлення у тимчасово окупованому Криму», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення “законним”.

7 листопада стало відомо, що Сущенка етапували до колонії № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).