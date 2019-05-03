Українська армія отримала відремонтовану партію танків "Булат", які вже успішно пройшли приймально-здавальні випробування за участю представників Міноборони.

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому, передає Апостроф.

Зазначається, що фахівці заводу відремонтували двигуни та корпуси бойових машин, а також інші комплектуючі.

Танк "Булат" є модернізацією основного бойового танка Т-64. Оновлений "Булат" отримав новий захист, систему управління вогнем, ракетний комплекс "Комбат" і новий двигун.

Фахівці вважають, що завдяки цим рішенням вдалося досягти комплексне підвищення характеристик танка.