Українська армія отримала партію танків "Булат"
|16:01 03.05.2019
|0 комментариев
|Украина
Українська армія отримала відремонтовану партію танків "Булат", які вже успішно пройшли приймально-здавальні випробування за участю представників Міноборони.
Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому, передає Апостроф.
Зазначається, що фахівці заводу відремонтували двигуни та корпуси бойових машин, а також інші комплектуючі.
Танк "Булат" є модернізацією основного бойового танка Т-64. Оновлений "Булат" отримав новий захист, систему управління вогнем, ракетний комплекс "Комбат" і новий двигун.
Фахівці вважають, що завдяки цим рішенням вдалося досягти комплексне підвищення характеристик танка.
Ещё на эту тему:
14:01 23.04.2019
КБ "Южное" представило новейший ракетный комплекс "Гром-2" / Фото
КБ "Южное" представило новейший ракетный комплекс "Гром-2" / Фото
12:41 19.04.2019
Радіообладнання на комплексах управління вогнем артилерії замінять на новітні зразки за стандартами НАТО
Радіообладнання на комплексах управління вогнем артилерії замінять на новітні зразки за стандартами НАТО
11:41 18.04.2019
Україна показала протикорабельні ракети на шасі КрАЗ / Фото
Україна показала протикорабельні ракети на шасі КрАЗ / Фото
16:41 09.04.2019
Розкрито характеристики нового ракетного комплексу "Нептун" / Фото
Розкрито характеристики нового ракетного комплексу "Нептун" / Фото
20:01 11.03.2019
Противолодочный вертолет морской авиации ВМСУ пройдет капремонт
Противолодочный вертолет морской авиации ВМСУ пройдет капремонт
17:21 05.03.2019
Україна та Франція запустять спільне виробництво засобів РЕБ
Україна та Франція запустять спільне виробництво засобів РЕБ
12:20 27.02.2019
Канадські консерватори підтримали надання Україні летальної зброї
Канадські консерватори підтримали надання Україні летальної зброї
17:01 01.02.2019
Українським кораблям морської охорони проекту «Джміль» модернізують артилерійські установки
Українським кораблям морської охорони проекту «Джміль» модернізують артилерійські установки