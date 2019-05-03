Россия, на случай новых санкций, продолжает скупать золото

15:41 03.05.2019 0 комментариев Россия

Центробанк России с января по март закупил 55,3 т золота, став крупнейшим покупателем драгоценного металла в мире за этот период.

Об этом заявили во Всемирном совете по золоту (WGC), сообщает Новая Газета.

На начало апреля запасы России составили 2168,3 т, или 19% от мировых золотых резервов. За 2018 год она также закупила 274,3 т золота.

В Совете отметили, что эта тенденция продолжается уже четвертый год и связана со стремлением России снизить зависимость от доллара США на случай новых санкций.

При этом мировой спрос на золото за этот период достиг максимума с 2013 года и составил 145,5 т — на 68% больше, чем в первом картале прошлого года.

Крупнейшими покупателями также были центробанки Китая, Турции, Казахстана, Катара и Индии.

 



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