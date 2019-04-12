Генерал США офіційно став командувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі

15:21 03.05.2019 0 комментариев Украина

Американський генерал Тод Волтерс офіційно став верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", церемонія зміни командування відбулася у штабі верховного головнокомандувача у бельгійському місті Монс.

Волтерс змінив на цій посаді генерала сухопутних сил США Кертіса Скапарротті. Раніше Волтерс виконував обов'язки командира Повітряного командування НАТО, начальника головного штабу ВПС США в Європі та в Африці.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на церемонії заявив, що під час "холодної війни" верховні головнокомандувачі ОЗС НАТО в Європі очолювали Альянс у зусиллях зі стримування дій Радянського Союзу, а пізніше сприяли припиненню війн на Балканах, робили внесок у пошук можливості перемогти "Аль-Каїду" в Афганістані, сприяли поширенню свободи і демократії в Європі.

"Тепер ви візьмете командування силами усього нашого Альянсу, забезпечуючи безпеку 29 країн НАТО; будете відповідати поточним викликам, а також новим загрозам. Я знаю, що ви продовжуватимете демонструвати той самий рівень досконалості, яким ви відомі протягом усієї своєї кар'єри", - зазначив він.



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