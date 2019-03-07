В оккупированном Крыму вводят жесткие ограничения на движение железнодорожного транспорта по мосту через Керенский прлив.

Об этом сообщает издане Дни.ру со ссылкой на "министерство транспорта" оккупированного Крыма.

В частности, скорость поездов на мосту не должна превышать 20 км/час. Как пояснил зампредседателя "совета министров" оккупационного "правительства" Крыма Михаил Селезнев, такое ограничение вводится в связи с желанием предоставить возможность туристам насладиться открывающимся во время движения по мосту красотами.

"Это будет серьезная конкуренция для авиаперевозчиков, потому что многие воспользуются возможностью попасть в Крым именно на поезде", – добавил Селезнев, настаивая, что большинство пассажиров будут выбирать именно ж/д путешествие.

Между тем, максимальная скорость движения поездов, предусмотренная проектировщиками, составляли 120 км/ч, а средняя скорость движения поездов в России – около 80 км/ч.

В то же время, в СМИ появились предположения, что ограничения вводятся вовсе не из-за желания дать пассажирам полюбоваться видами, а из-за опасности движения по мосту.

В частности, ранее российский ученый Юрий Медовар заявлял, что мост построен в крайне неудачном месте и вообще "должен рухнуть"."Сам по себе мост должен рухнуть, он не должен простоять. Там нельзя было строить", – цитирует его украинское издание "Апостроф".