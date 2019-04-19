Правозащитники назвали число политзаключенных в оккупированном Крыму
|14:41 03.05.2019
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|Крым
В аннексированном Крыму по состоянию на 2 мая 2019 года 86 человек были лишены свободы за свои политические и религиозные убеждения.
«По состоянию на 2 мая 2019 года 86 человек незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного преследования в Крыму», - сказано в сообщении Крымской правозащитной группы в Facebook, передает сайт Комментарии.ua.
Также был обнародован полный список политзаключенных. Больше всего человек — 55 — проходит по так называемому «делу крымских мусульман». Под арестом по «делу украинских диверсантов» находятся 13 человек.
Одиночные уголовные дела возбуждены против 9 человек, также преследуются двое участников Евромайдана.
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