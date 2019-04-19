В аннексированном Крыму по состоянию на 2 мая 2019 года 86 человек были лишены свободы за свои политические и религиозные убеждения.

«По состоянию на 2 мая 2019 года 86 человек незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного преследования в Крыму», - сказано в сообщении Крымской правозащитной группы в Facebook, передает сайт Комментарии.ua.



Также был обнародован полный список политзаключенных. Больше всего человек — 55 — проходит по так называемому «делу крымских мусульман». Под арестом по «делу украинских диверсантов» находятся 13 человек.



Одиночные уголовные дела возбуждены против 9 человек, также преследуются двое участников Евромайдана.