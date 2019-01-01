Кремль використовує в Україні той самий сценарій з паспортизації населення, який вже використовувався у Грузії.

Про це заявила Державний Міністр з питань примирення та громадянської рівності Грузії Кетеван Цихелашвілі під час спілкування з Міністром з питань тимчасово окупованих територій України Вадимом Чернишом, повідомляє УНН.

Міністри обговорили ситуацію, що склалась у зв’язку із підписанням Президентом Російської Федерації указу про введення спрощеного порядку набуття громадянства для жителів тимчасово окупованої частини Донбасу.

Під час розмови Кетеван Цихелашвілі зазначила, що РФ використовувала аналогічні методи впливу в Грузії:

“Фактично Президент Росії повторив в Україні те, що відбувалось в кінці 90-х та на початку 2000-х роках у Грузії: розпочав видавати російські паспорти населенню тимчасово окупованої частини Донбасу. На жаль, для нас це дуже знайомий сценарій і відомо, до чого він призводить.

Очевидно, що українські партнери теж добре розуміють, що Росії такі шаблонні заходи потрібні для виправдання інших нелегітимних дій під приводом так званого „захисту інтересів своїх громадян“. На жаль, ми це все вже бачили, у тому числі, під час агресії у 2008 році.

Сподіваюсь, подібного не станеться в Україні, яка за останні роки й так перенесла багато випробовувань. Але, зрозуміло, що це дуже тривожний сигнал про те, що Росія не збирається відмовлятись від своєї політики, а також сигнал про необхідність посилити наші зусилля і зусилля наших міжнародних партнерів для протистояння — мирного, але дуже принципового — нелюдській, мілітаристській політиці Російської Федерації”.

Зі свого боку Міністр Вадим Черниш зазначив про важливість грузинського досвіду для прогнозування подальших кроків Російської Федерації та протидії таким крокам:

“Я вважаю, що Україна не може визнавати паспорти, які видаються Російською Федерацією нашим громадянам, що проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу. І як свідчить досвід Грузії, видача паспортів ніяк не вплине на соціально-економічний стан окупованих територій та не покращить добробут населення, вимушеного залишатися в окупації. Наразі наше Міністерство готує ряд пропозицій для змін законодавства щодо невизнання Україною відповідних документів”.

Нагадаємо, що у відповідь на указ Президента РФ Україна невідкладно звернулась до міжнародного співтовариства про екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Рішення РФ про паспортизацію українських громадян на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей України викликало негативну реакцію міжнародного співтовариства.