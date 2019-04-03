В пункте пропуска "Джанкой" крымские "пограничники" задержали гражданина Украины, находящегося в "федеральном розыске".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ РФ пооккупированному Крыму.

Мужчина оказался уроженцем Днепропетровской области.

"В ходе проверки документов гражданина Украины 1969 года рождения сотрудникам пограничного контроля многостороннего автомобильного пропуска "Джанкой" стало известно, что личностью зарубежного гостя заинтересованы органы полиции, подозревающие его в совершении уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере)", — отмечается в сообщении.

Как отметили в оккупационном ведомстве, за последнюю неделю это уже третий случай выявления пограничниками объявленных в уголовный розыск. После дополнительной проверки и составления необходимых документов всех трех граждан передали в "правоохранительные органы".