Постанову про проведення ПА НАТО в Києві офіційно опублікували
|13:41 03.05.2019
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|Украина
Постанову № 2705-VIII про проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві навесні 2020 року опублікували в офіційному парламентському виданні «Голос України».
Про це повідомляє «Слово і Діло».
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Постанова передбачає проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору в період з 22 по 25 травня 2020 року в Києві.
Згідно із документом, у Верховній Раді мають створити Організаційний комітет із підготовки та проведення весняної сесії ПА НАТО. Головою комітету призначили спікера ВРУ Андрія Парубія.
Організаційний комітет в двотижневий термін повинен затвердити план заходів з підготовки та проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору.
Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада погодила проведення весняної сесіїПарламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору 235 голосами народних депутатів.
У четвер, 2 травня, постанову було підписано.
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