Ирина Геращенко получила письма от политзаключенных
|13:21 03.05.2019
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|Крым
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко получила письма от украинских политзаключенных Зеври Абсеитова и Романа Сущенко.
Об этом первый вице-спикер написала в своем Facebook, передает ATR.
«На днях получила несколько писем от политзаключенных Кремля: Романа Сущенко и Зеври Абсеитова. Романа я хорошо знаю, мы коллеги, земляки. Зеври — только заочно, как и других заключенных крымских татар. В письмах они благодарят каждого украинца, кто не забывает и пишет, поддерживает морально и психологически. Им очень важны известия из Украины, особенно в условиях информационного вакуума, когда из всех федеральных каналов, которые можно смотреть в российских тюрьмах, об Украине — только издевательства и грязь», — написала Геращенко.
Она также сообщила, что написала письма многим политзаключенным Кремля и военнопленным морякам.
«В некоторые российские тюрьмы можно направлять письма по электронной почте, в частности, Олегу Сенцову, Николаю Карпюку. Другим нашим можно направлять только традиционные почтовые открытки — на русском языке, их просматривает тюремная цензура», — отметила Геращенко.
Первый заместитель председателя парламента заверила, что несмотря на смену власти, неизменным остается внимание общества к теме заложников и совместная борьба за них, в которой нет власти и оппозиции, а есть единственная цель — освободить.
«Поэтому нет сомнения, что вопрос освобождения будет важным и в дальнейшем для власти, и для оппозиции, для всех нас, украинцев», — подчеркнула Геращенко.
Она в очередной раз заверила, что приложит усилия, чтобы в мае Верховная Рада рассмотрела вопрос о статусе заложников и военнопленных.
«В парламенте зарегистрированы семь законопроектов на эту тему, я буду отстаивать свой», — отметила Геращенко.
В декабре прошлого года суд в РФ огласил приговор фигурантам бахчисарайского «дела о так называемом терроризме», среди которых — Зеври Абсеитов. Его приговорили к 9 годам в колонии строгого режима за якобы причастность к запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».
Корреспондент информационного агентства Укринформ Роман Сущенко осужден в РФ на 12 лет тюрьмы по обвинению в «шпионаже».
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