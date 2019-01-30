Делегацію України на трибуналі в Гаазі очолить Зеркаль
|13:01 03.05.2019
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|Украина
Делегацію України для участі у слуханнях у Міжнародному Трибуналі з морського права у справах України проти Російської Федерації щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів очолить заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
Відповідний указ президента Петра Порошенка опублікований на сайті глави держави 3 травня, повідомляє ZN,UA.
Окрім Олени Зеркаль, яка буде главою делегації та агентом України, на суді в Гаазі нашу державу представлятимуть:
Леонід Залюбовський, помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи - начальник юридичної служби,
Оксана Золотарьова, заступник директора Департаменту - начальник відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України,
Андрій Тарасов, начальник штабу - перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
"Дозволити главі делегації залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників", - зазначається також в указі.
Також голова делегації відповідатиме за підготовку та подання процесуальних документів, позиційних, доказових та інших матеріалів, необхідних для розгляду справ України проти Російської Федерації щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів у порядку статті 290 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Додатка VII до неї.
Нагадаєм, Росія відмовилась від участі в у міжнародному трибуналі з морського права.
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