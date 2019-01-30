Делегацію України для участі у слуханнях у Міжнародному Трибуналі з морського права у справах України проти Російської Федерації щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів очолить заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Відповідний указ президента Петра Порошенка опублікований на сайті глави держави 3 травня, повідомляє ZN,UA.

Окрім Олени Зеркаль, яка буде главою делегації та агентом України, на суді в Гаазі нашу державу представлятимуть:

Леонід Залюбовський, помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи - начальник юридичної служби,

Оксана Золотарьова, заступник директора Департаменту - начальник відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України,

Андрій Тарасов, начальник штабу - перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Дозволити главі делегації залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників", - зазначається також в указі.

Також голова делегації відповідатиме за підготовку та подання процесуальних документів, позиційних, доказових та інших матеріалів, необхідних для розгляду справ України проти Російської Федерації щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів у порядку статті 290 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Додатка VII до неї.

Нагадаєм, Росія відмовилась від участі в у міжнародному трибуналі з морського права.