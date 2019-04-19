Рейсы «Кометы» между оккупированными Ялтой и Севастополем возобновят в июне

12:41 03.05.2019 0 комментариев Крым

Оккупационные "власти" Крыма планируют запустить перевозки на пассажирском судне на подводных крыльях «Комета 120М» между Ялтой и Севастополем в июне.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на т.н. "министра транспорта" оккупированного Крыма Сергея Карпова.

«С июня поедет Ялта – Севастополь. С 15 июня, как откроем навигацию: не от нас зависит эта ситуация – от погоды», – сказал Карпов.

По его словам, еще два судна планируется поставить на линии в июле-августе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев открыл регулярное движение скоростного пассажирского судна «Комета» между оккупированными Севастополем и Ялтой 30 июля 2018 года.

Проект регулярных морских пассажирских перевозок реализуется российским концерном «Калашников» совместно с судостроительным заводом «Вымпел». Оператором перевозок на «Кометах» стала дочка «Вымпела», компания «Морские скоростные пассажирские перевозки».



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