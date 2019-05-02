В рамках Міжнародної оборонної виставки «IDEF-2019», що триває у Стамбулі, відбулася зустріч командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірала Ігоря Воронченка з командувачем Військово-Морських сил Турецької Республіки адміралом Аднаном Озбалом.

Керівники флотів обговорили першочергові напрями військового співробітництва у військово-морській сфері. Зокрема, мова йшла про взаємне відвідування портів кораблями ВМС Турецької Республіки та ВМС ЗС України, у тому числі візити до порту Тузла (м. Гьольджук) українських навчальних катерів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

В ході зустрічі було визначено пріоритетні напрямки двостороннього військового співробітництва і зазначені актуальні питання регіональної безпеки, розвитку співробітництва в Чорноморському регіоні. Сторони наголосили на важливості підтримки військового діалогу, зокрема подальшого проведення спільних тренувань типу «PASSEX» та участі у навчаннях серії «Сі бриз».

Крім того, обговорювались питання обміну інформацією про надводну обстановку в рамках операції Військово-Морських Сил Турецької Республіки «Чорноморська гармонія».

Нагадаємо, що практичне співробітництво українського флоту з Турецькою Республікою започатковане у 1995 році. Минулого року Одесу відвідали 5 кораблів та 1 підводний човен ВМС Турецької Республіки, у тому числі у складі постійних груп НАТО, під час українсько-американських навчань «Сі Бриз». У 2019 році планується проведення IV засідання з питань організації військового співробітництва між ВМС ЗС України та Турецької Республіки.