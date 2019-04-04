Посол США у Німеччині погрожує компаніям санкціями через "Північний потік-2"

12:01 03.05.2019 0 комментариев Россия

Посол США у Німеччині Річард Гренелл виступив з погрозами санкційних заходів проти німецьких компаній, що беруть участь у проекті російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle.

"З американської точки зору ця труба несе не лише газ, але й підвищений ризик санкцій", - заявив Гренелл.

Він також застеріг європейські країни від газової залежності від Росії, котру, за словами посла, спричинить газогін.

Гренелл також критично оцінив роль екс-канцлера Німеччини Гергарда Шредера у проекті будівництва "Північного потоку-2". Одразу після відставки він очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу, а роком пізніше обійняв посаду ради директорів російської нафтової компанії "Роснефть".

Американський посол також назвав дії Європи у відносинах з Росією нерішучими. За словами Гренелла, лише кілька десятків років тому "це б прозвучало абсурдним, якби Росії зійшли з рук окупація Криму, збиття літака, маніпулювання виборами і використання хімічної зброї. Неможливо уявити. А сьогодні ми бачимо, що саме так і сталося".

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив оновлену Газову директиву ЄС, яка також буде застосовуватися до трубопроводів з третіх країн, таких як "Північний потік-2" російського "Газпрому".

Оскільки видобуток і транспортування газу не можуть перебувати під контролем однієї компанії, "Газпрому" доведеться відмовитися від права власності на трубопровід на території ЄС, і відкрити використання трубопроводу для третіх сторін. Це може мати великі економічні наслідки для газопроводу.



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