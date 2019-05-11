Росія відмовилась від участі у міжнародному трибуналі з морського права

11:41 03.05.2019 0 комментариев Крым

Росія повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у міжнародному трибуналі з морського права.

Про це написала заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль у Facebook, передає УНН.

“Цього разу Росія так само повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному Трибуналі з морського права”, — написала Зеркаль.

В одночас, з її слів, відмова Росії брати участь у слуханнях не зменшує легітимності справи щодо звільнення українських моряків.

“Слухання відбудуться як заплановано — 10 травня 2019 року в Гамбурзі”, — додала вона.

Як повідомлялось, Україна подала до міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов’язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.

Президент Міжнародного трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів. Слухання відбудуться 10-11 травня 2019 року

Раніше Росія заявила, що вважає, що Міжнародний трибунал з морського права не має юрисдикції для розгляду позову України.



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