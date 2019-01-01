“Укроборонпром” братиме участь в боєприпасній програмі Азербайджану

11:01 03.05.2019 0 комментариев Азербайджан

У рамках міжнародної виставки IDEF-2019, що відбувається у Стамбулі, відбулася зустріч генерального директора ДК “Укроборонпром” Павла Букіна із першим заступником міністра оборонної промисловості Азербайджанської Республіки Яхья Мусаєвим.

Про уе передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу ДК “Укроборонпром”.

Обговорювалися питання участі підприємств Концерну у боєприпасній програмі Азербайджану. Зокрема, щодо виробництва окремих комплектуючих до боєприпасів наземної артилерії. Це обумовлено тим, що “Укроборонпром” має усі необхідні технології виробництва та промислові потужності.

Сторони порушили питання співробітництва оборонних підприємств у частині взаємного трансферу технологій. “Укроборонпром” виявив зацікавленість у придбанні в Азербайджані боєприпасів та засобів ближнього бою.

Відбувся обмін думками щодо оптимальних шляхів реформування оборонної галузі у сучасних умовах. Азербайджанська сторона поінформувала українських представників про створення на базі Міністерства оборонної промисловості своєї країни оборонного концерну “Азерсилах”. Це рішення прийнято з огляду на сучасні вимоги, які відрізняються від вимог часів, коли створювали згадане Міністерство.

Там зауважили, що поява такої компанії удосконалює структуру національної оборонної промисловості, дозволяє залучити інвестиції, досягти мобільності прийняття рішень та більшої гнучкості в управлінні. Адже, на відміну від міністерства, принципи управління державною корпорацією є досконалішими й це полегшує можливості залучення інвестицій.



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