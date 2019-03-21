Прокурор Молдовы Адриана Бецишор, которая была обвинителем в ряде резонансных дел, в том числе в деле бывшего премьер-министра Владимира Филата, была повышена в должности.

Она была назначена временно исполняющей обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры, сообщает noi.md.

Должность главы Антикоррупционной прокуратуры освободилась после отставки Виорела Мораря, который таким образом отреагировал на выдвинутые ему публичные обвинения.

Адриана Бецишор работает прокурором АП с 2011 года, а в 2017 году была назначена заместителем главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Бецишор была назначена на эту должность, получив высший балл от Коллегии по отбору и карьере прокуроров и Коллегии по оценке работы прокуроров.

