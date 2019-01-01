В рамках проверки боеготовности подразделений российской военной базы Южного военного округа в Армении с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению авиационных ударов.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает vpk.name.

"По замыслу учения средствами радионаблюдения выявлен массовый подлет авиации к пунктам дислокации российского соединения ЮВО", - говорится в сообщении.

С применением радиолокационных станций, способных фиксировать воздушные объекты на высотах до 20 км и удалении до 300 км, боевые расчеты засекли и опознали скоростные воздушные цели.

После определения характеристик и принадлежности целей расчеты подразделений ПВО произвели их условное уничтожение с применением зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "С-300".

Кроме того, истребители Миг-29 отработали задачи перехвата и принуждения к посадке условно захваченного террористами воздушного судна.