Учение ПВО ЮВО проведено в Армении
|10:21 03.05.2019
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|Армения
В рамках проверки боеготовности подразделений российской военной базы Южного военного округа в Армении с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению авиационных ударов.
Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает vpk.name.
"По замыслу учения средствами радионаблюдения выявлен массовый подлет авиации к пунктам дислокации российского соединения ЮВО", - говорится в сообщении.
С применением радиолокационных станций, способных фиксировать воздушные объекты на высотах до 20 км и удалении до 300 км, боевые расчеты засекли и опознали скоростные воздушные цели.
После определения характеристик и принадлежности целей расчеты подразделений ПВО произвели их условное уничтожение с применением зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "С-300".
Кроме того, истребители Миг-29 отработали задачи перехвата и принуждения к посадке условно захваченного террористами воздушного судна.
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