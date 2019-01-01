МВФ проводит оценку состояния экономики Грузии

11:21 03.05.2019 0 комментариев Грузия

Миссия Международного валютного фонда во главе с Мерседес Вера-Мартин прибыла с очередным визитом в Грузию для изучения хода выполнения программы, поддерживаемой Фондом.

Исполнительный совет Фонда одобрил третий обзор программы в декабре 2018 года и предоставил Грузии очередной транш в размере 41,6 миллиона долларов, сообщант Грузия Oneline.

Миссия в рамках подготовки очередного, четвертого обзора программы проведет встречи с руководством экономического блока правительства страны и членами парламента, а также с представителями международных финансовых институтов и банковского сектора.

Первую встречу миссия провела с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава. Стороны обсудили экономические показатели Грузии, текущие и предстоящие реформы, а также внешние вызовы Грузии на фоне рецесии в регионе, говорится в сообщении грузинского министерства.

"Особое внимание было уделено опережающему показателю экономического роста в марте 2019 года, который составил 6%. Миссия МВФ положительно оценила этот показатель и выразила надежду, что нынешняя экономическая политика и ход реформ обеспечат всесторонний рост страны", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено запланированным структурным реформам, в первую очередь в системе образования и развития человеческого капитала.

"Мы рады быть здесь. Экономика выросла в марте на 6% по сравнению прошлым годом. Мы также обсудили наши планы по поводу значения нового энергетического курса и его трудности. С нетерпением ждем успешного завершения визита", - заявила по окончании встречи Вера-Мартин.

В ходе предыдущих визитов миссия неоднократно отмечала, что, несмотря на положительные результаты, властям необходимо сохранять бдительность в отношении возможности ухудшения ситуации на внешних рынках, а также продолжать реформы для содействия более инклюзивному росту.

Новую трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года. Соглашение предполагает выделение Грузии около 297,5 миллиона долларов, из которых более 166,3 миллиона долларов Грузия уже получила ранее.

Оставшуюся сумму Грузия сможет получить в течение полутора лет, при условии успешного завершения трех полугодовых обзоров.



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