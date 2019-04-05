У НАТО зміниться головнокомандувач силами в Європі
|10:01 03.05.2019
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|Украина
У НАТО відбудеться зміна Верховного головнокомандувача силами в Європі.
Про це повідомляється в прес-службі об'єднаних збройних сил альянсу в Європі, передає УНІАН.
Як зазначається, Кертіса Скапаротті на цій посаді змінить генерал США Тод Волтерс.
Уточнюється, що церемонія передачі повноважень відбудеться у Бельгії.
Як повідомлялося раніше, раніше Рада погодила проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві у 2020 році.
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