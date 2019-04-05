У НАТО відбудеться зміна Верховного головнокомандувача силами в Європі.

Про це повідомляється в прес-службі об'єднаних збройних сил альянсу в Європі, передає УНІАН.

Як зазначається, Кертіса Скапаротті на цій посаді змінить генерал США Тод Волтерс.

Уточнюється, що церемонія передачі повноважень відбудеться у Бельгії.

Як повідомлялося раніше, раніше Рада погодила проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві у 2020 році.



