Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в "Турецкий поток"
|09:41 03.05.2019
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|Турция
Турция выступает за подключение Боснии и Герцеговины в реализацию проекта газопровода "Турецкий поток".
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция окажет всестороннюю поддержку в вопросе прохождения газопровода "Турецкий поток" через Боснию и Герцеговину", - сказал Эрдоган.
По его словам, экономическое развитие Боснии и Герцеговины будет способствовать процветанию, стабильности и единству этой страны.
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