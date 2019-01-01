Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в "Турецкий поток"

09:41 03.05.2019 0 комментариев Турция

Турция выступает за подключение Боснии и Герцеговины в реализацию проекта газопровода "Турецкий поток".

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция окажет всестороннюю поддержку в вопросе прохождения газопровода "Турецкий поток" через Боснию и Герцеговину", - сказал Эрдоган.

По его словам, экономическое развитие Боснии и Герцеговины будет способствовать процветанию, стабильности и единству этой страны.



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